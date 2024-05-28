公安部通報5年工作 稱肅清孫力軍流毒

公安部新聞發言人李國忠指，過去5年舉辦各類政治輪訓班9萬多期，健全貫徹黨中央決策部署督促檢查、問責問效等制度機制，強化政治巡視巡察，深入展開政治督察，確保黨的路線方針政策得到落實。全國公安機關始終把防範政治安全風險置於首位，深入開展反滲透反顛覆反分裂鬥爭，持續深化嚴打暴恐專項行動，依法嚴厲組織打擊邪教活動，深入開展涉邪教人員轉化教育。

破獲逾194萬宗電騙

全國公安機關過去5年破獲194.5萬宗電訊網絡詐騙，特別是去年7月以來打擊緬北涉中國犯罪專項工作取得重大戰果，果敢「四大家族」犯罪集團遭到毀滅性打擊。去年刑事立案、查處治安案件數量較2019年分別下降12.9％和9.7％，現行命案破案率為99.94％，達歷史最高水平。目前每日近萬列旅客列車上盜竊、詐騙等侵財類刑事犯罪保持個位數，霸座、動車吸煙、醉酒滋事等常見警情，較5年前下降六成，打擊治理霸坐等專項行動取得顯著成效。另外，全國範圍已實現首次申領居民身份證跨省通辦。