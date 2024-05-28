內地續發暴雨預警 深圳戒備

雨量或達180毫米 多省同受災 中央氣象台昨日持續發布暴雨黃色預警，當日江西中東部、浙江南部、福建、貴州南部、廣西中部和廣東等地有大雨到暴雨。其中廣東南部有大暴雨，降雨量達100至180毫米，局部地區有雷暴大風等強烈對流天氣。

颱風「艾雲尼」移向東北 廣東深圳市福田區、龍華區、羅湖區和深圳灣等多區，昨日上午8時發布暴雨黃色預警信號，指在未來一至兩小時內出現20至40毫米降雨，全市進入暴雨戒備狀態。另外，中央氣象台同日發布消息稱，今年第1號颱風「艾雲尼」於當日清晨的中心位置在菲律賓馬尼拉東偏北方向約205公里的菲律賓東部近海海面上，中心附近最大風力有13級，將以每小時15公里的速度向東北移動，強度逐漸加強。

安徽多地自周日至昨日上午出現暴雨，共有85個站降水量超過100毫米，錄得最大降雨量在肥西縣京台K1057高速站，達221.3毫米。安徽省水利廳等多部門聯合發布山洪災害Ⅳ級藍色預警，省內多地可能發生山洪災害。

湖南省邵陽市新邵縣周日至昨日凌晨遭遇強降雨天氣，有多輛汽車被洪水沖走，雨水從房屋樓梯傾洩而下。新邵縣周日曾發布紅色暴雨警報，多個鄉鎮降雨量已達156.7毫米以上。縣應急局公布，暴雨造成9個鄉鎮受災，部分農作物受災，多間房屋受損，未造成人員傷亡。

宜賓旅館爆玻璃大門 受強降雨天氣影響，四川省樂山市和宜賓市應急管理局周日表示，兩地多條國道、省道公路出現坍塌情況，至今無法通行，暫未收到人員傷亡情況通報。其中宜賓市多地自上周六起遭遇強風、暴雨天氣，導致路面水浸、樹木吹斷，大片農作物受損。宜賓市荺連縣一間旅館的玻璃大門無法關閉，更在強風下爆裂。

貴州仁懷市應急管理局昨發布消息稱，受近期降雨影響，仁懷市茅台鎮岩灘村外環路周日發生山泥傾瀉，預估塌方量1,600立方米，造成一人受輕傷，傷者已送院治療，另有3輛車受損。現場正進行道路排險除險工作，涉事路段實施交通管制。本報綜合報道