網民稱飛行員寧賠錢退伍 台軍闢謠

【本報綜合報道】台灣一名自稱空軍戰機飛行員民眾，上周五在社交平台透露，多名飛行員近年工作壓力過大，不少人寧願賠錢也選擇退伍。台灣空軍上周六澄清有關內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網絡「匿名訊息」來源，以免有心人散播假訊息。

自稱在隊中苦撐 該名網民指，許多空軍飛行員今年選擇報退，甚至有年輕飛行員寧願賠付300萬元新台幣（約73萬港元）也要退伍。他指空軍過去幾年工作行程緊密，白天緊急升空，晚上保養戰機，現在還增加跨子夜訓練。他形容隊中幾乎每名飛行員都在苦撐，大部分都想退伍，僅剩一人希望升職。

空軍司令部上周六表示，該則網絡貼文旨在攻擊政府威信、破壞台軍士氣目標，強調自2020年簽訂續服契約起，每年簽約及退伍人數呈常態分布，無異常現象。司令部還指，針對中國大陸解放軍軍機不斷侵擾台海周邊空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全第一線，確保台灣安全。