華春瑩升職 獲任命為副外長

【本報綜合報道】國務院昨日宣布，任命外交部部長助理華春瑩為外交部副部長，華春瑩是繼王海容、傅瑩之後的第3位女性副外長。

第3位女性任此職 資料顯示，現年54歲的華春瑩是江蘇人，1992年畢業於南京大學外國語學院英語系，之後進入外交系統，先後擔任中國外交部西歐司科員、三等秘書、副處長；2003年出任中國駐歐盟使團二等秘書、一等秘書、參贊；2010年升任外交部歐洲司參贊。

2012年8月，華春瑩出任外交部新聞司副司長，同年11月成為外交部發言人，是外交部有史以來第5位女發言人，2019年底接替陸慷升任外交部新聞司司長，是繼首任司長龔澎以來外交部新聞司第二位女性司長。

她於2021年升任外交部部長助理，分管新聞、禮賓及翻譯工作，同時繼續兼任新聞司司長，直至周一獲任命為外交部副部長。

內地官媒曾形容華春瑩在日本網絡有「美魔女」綽號，意指年齡在35歲以上才貌兼備的女性。近年中國走「戰狼外交」路線，華春瑩在外交部記者會亦勇於回嗆美國等西方國家。