兩岸國際

中東四國元首今國事訪問華

圖為早年中國—阿拉伯合作論壇部長級會議在北京開幕。 圖為早年中國—阿拉伯合作論壇部長級會議在北京開幕。
圖為早年中國—阿拉伯合作論壇部長級會議在北京開幕。
【本報綜合報道】中國外交部周一公布，中東四國巴林、埃及、突尼斯和阿聯酋的元首今日至周六國事訪問中國。
將出席合作論壇開幕
巴林國王哈馬德、埃及總統西西、突尼斯總統賽義德和阿聯酋總統穆罕默德訪華期間，還會出席「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議開幕式。
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