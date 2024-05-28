5月28日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月28日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中東四國元首今國事訪問華
圖為早年中國—阿拉伯合作論壇部長級會議在北京開幕。
【本報綜合報道】中國外交部周一公布，中東四國巴林、埃及、突尼斯和阿聯酋的元首今日至周六國事訪問中國。
將出席合作論壇開幕
巴林國王哈馬德、埃及總統西西、突尼斯總統賽義德和阿聯酋總統穆罕默德訪華期間，還會出席「中國—阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議開幕式。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240528-0528_00178_005/中東四國元首今國事訪問華
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc