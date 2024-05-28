提案邀台作觀察員 世衞大會拒納議程

【本報綜合報道】第77屆世界衞生大會周一在瑞士日內瓦舉行，大會決定拒絕將個別國家提出「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」的提案納入議程，是世衞大會連續8年拒絕涉台提案。中國常駐日內瓦代表團公參楊志倫上周六回答記者提問時提到，台灣民進黨當局唆使極少數國家再次拋出對抗對立色彩濃厚的「邀請台灣以觀察員身份參加世衞大會」提案，不合時宜，也不切實際。

楊志倫表示，1971年聯合國大會第2758號決議及1972年世界衞生大會25.1號決議明確指出，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織唯一合法代表，從政治、法律及程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國代表權問題。他指有關法律文件完整、準確詮釋一個中國原則核心內涵，那就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國唯一合法政府。