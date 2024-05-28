賴清德晤美議員 冀續助強化防衞能力

【本報綜合報道】美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾周日起率團訪問台灣，他昨日到台北總統府和台灣總統賴清德見面。賴清德表示，他推崇已故美國前總統列根的「實力帶來和平」理念，會提升台灣防務實力，向世界展現台灣人民保衞家園的決心，希望美國國會持續協助台灣強化自我防衞能力。

賴清德感謝美國眾議院議長約翰遜在他與台灣副總統蕭美琴當選後，便第一時間公開表達祝賀，歡迎台灣的老朋友麥考爾率領跨黨派重量級國會議員來到台灣，這是他就任總統後第一個來訪的美國國會議員團，以行動展現出對台灣新政府的堅定支持。賴清德表示，新政府將秉持四個堅持，積極落實和平四大支柱行動方案，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。他指出，所有到訪議員都是眾議院的重要友台力量，期望美國國會持續透過各項立法協助台灣強化自衞能力，增進台美交流合作。

麥考爾稱兩黨同挺台 麥考爾致詞時說了一句中文「我們愛台灣」，現場響起掌聲。麥考爾說美方非常期待之後與賴清德繼續開創更多合作，他還代表約翰遜表達美國國會是兩黨一致同意、高度支持台灣，美國未來會繼續堅守《台灣關係法》。他批評中國大陸在賴清德就職3天後便舉行圍台軍演，認為所有民主政體必須團結對抗威權擴張，俄羅斯、伊朗、中國正在侵蝕世界和平，自二戰後就沒有看到這麼明目張膽的暴力、侵略行為。麥考爾透露，未來會持續致力解決避免雙重課稅議題，推動美台互相投資，強化新興科技。

斥美竄訪 北京提交涉 在北京，外交部發言人毛寧昨日指摘，美國有關議員不顧中方強烈反對，執意竄訪台灣，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了美國政府作出的僅與台灣保持非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，將採取必要措施堅決捍衞國家主權和領土完整。

中方堅決反對美台軍事聯繫，反對武裝台灣，敦促美國有關議員停止打「台灣牌」，停止干涉中國內政，停止支持縱容「台獨」分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定。