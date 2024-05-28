解放軍發演習片 與台艦同框

【本報綜合報道】解放軍東部戰區上周四至上周五進行「聯合利劍—2024A」圍台演習，東部戰區昨日凌晨再發布演習片段，題目為《近距同框篇》，顯示演習區域接近台灣中央山脈，解放軍機艦與台軍機艦十分接近。

以「熊孩子」比喻台灣 東部戰區以「抵近、接近、貼近和逼近」形容演習期間的場面，強調是為守望安寧與和平。解放軍054A型護衞艦南通號與台軍護衞艦淮陽號在台灣海域相遇並接近，南通號廣播警告該海域是中國管轄，正在此執行戰備警巡任務。畫面顯示，台灣海軍巡邏艦珠江號距離解放軍艦艇左方約3海里，台軍護衞艦鄭和號目測與解放軍軍艦距離0.6海里，解放軍052D型驅逐艦南京號和台軍巡邏艦旭江號「同框」。

東部戰區周日深夜發文，以猜字謎方式警告台灣。謎語為「口中有口、點點大」，謎底是簡體字「回頭」兩字，又用「熊孩子」比喻成台灣，東部戰區質疑「回頭是岸」對台灣來說難在哪裏。

另外，日本傳媒周一報道，日本海上保安廳當日早上發現4艘中國海警船，在中日有主權爭議的釣魚島附近海域航行，是連續第158日有中國海警船駛近釣魚島，打破2012年以來的紀錄。