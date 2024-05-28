中日韓允加快自貿協定談判

領導人會議首爾召開 發表聯合聲明 第九次中日韓領導人會議昨日早上在南韓首爾召開。中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅出席。東道主尹錫悅強調，推動三國合作發展有助於雙邊關係發展，也為推動區域和平繁榮做出貢獻。會後發表的聯合宣言表明，為實現自由公平且高質量的中日韓自由貿易協定（FTA），三國將繼續展開討論以加速談判。

尹錫悅表示，中日韓領導人共同克服新冠疫情危機，周一在首爾相聚，這對三國民眾和國際社會具有重要而深遠的意義，希望中日韓能共同應對全球複合型危機和地緣政治矛盾，凝聚力量與智慧，為促進國際社會的和平與繁榮做出積極貢獻，並期望三國在堅實合作的基礎上擴大與區域夥伴合作。他說，目前面臨的區域和全球性挑戰為促進三國溝通與拓展合作範圍提供了新機會，三國商定例行舉行峰會，持續推動三國合作的制度化發展。

中方籲開放包容互惠互利 李強則指出，中日韓要堅守合作初心，堅持開放包容、互尊互信、互惠互利、交流互鑑。他就深化中日韓合作提出多項建議，包括尊重彼此核心利益與重大關切；維護產業鏈供應鏈穩定暢通；加強協同創新和前沿領域合作；以舉辦中日韓文化交流年為契機推動三國人民實現從「居相鄰」到「心相通」。他宣布中國將成立「中日韓創新合作中心」，協助三國加快培育新動能。中方亦會努力促進可持續發展，加強氣候變化和應對流行病等領域交流合作，中日韓要用好各自發展優勢，積極對接東盟等地區國家需求，打造區域合作新引擎，要攜手提振東盟與中日韓「10+3」合作勢頭。

岸田文雄在聯合記者會上表示，三方再次確認了北韓無核化與朝鮮半島的穩定，符合日中韓的共同利益。他又指出，日中韓對全球穩定與繁榮肩負的責任加重，強調「必須發揮智慧擴大三國合作，引領國際社會走向協調，而非分裂與對立」。

韓促華助解決脫北者問題 尹錫悅與李強周日舉行雙邊會談。南韓總統室昨日表示，尹錫悅要求中方協助解決北韓脫北者問題，並就北韓核問題呼籲中方，作為聯合國安理會常任理事國，在維護國際核不擴散體系上發揮建設性作用。公告引述李強回應指，中方始終為和平解決半島問題而努力，並高度重視局勢穩定；中方理解韓方關切，並願意繼續同韓方保持溝通。

南韓傳媒表示，今次是中日韓時隔4年半再召開領導人會議，外界一致認為峰會意義重大。分析指，為應對世界地緣政治危機和經濟不確定性等挑戰、維護地區穩定與和平，中日韓建立合作框架是必要的，今次會議是恢復一度陷入僵局的中韓關係、增進日韓信任、實現中日韓關係正常化的絕佳機會。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，領導人會議標誌着三國合作的重啟和再出發。被問及中方會否考慮給予南韓和日本的公民免簽證待遇，毛寧表示中方一貫積極倡導在中日韓合作的框架下密切人文交流，願意同各方共同努力，不斷提升人員往來的便利化水平。本報綜合報道