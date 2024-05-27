神舟十八號乘組 開展空間科學實驗

【本報綜合報道】神舟十八號載人飛船的3名航天員乘組上月26日進入中國空間站，至今已在軌工作及生活一個月。內媒昨日報道，他們在這段期間努力適應太空微重力環境，同時迅速展開多項空間科學實驗。

航天員利用生命生態實驗櫃，展開空間先進水生生保系統關鍵技術研究實驗項目，成功在載有4條斑馬魚和金魚藻的實驗組件，展開兩次水樣樣品採集及一次魚食盒更換操作，並發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。科學家後續將利用返回樣品，研究空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響，並為空間密閉生態系統物質循環研究提供支持。

完成頸動脈超聲圖像及頻譜測試 此外，航天員在燃燒科學實驗櫃完成燃燒電磁閥轉接線纜安裝，遠程操控電磁閥開關，精確控制實驗過程的燃料流，並更換和抽空排廢了實驗櫃的燃燒器。另外，他們利用超聲診斷儀，完成頸動脈超聲圖像和頻譜測試，並檢測了右腳足跟骨骨密度，研究失重狀態對人體骨密度的影響。