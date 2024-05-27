歲半B仔天賦異稟 開畫展賣作品

獲認證為全球最年輕藝術家 加納一名約一歲半男童於嬰兒時期已經常陪同母親在畫室工作，不僅對繪畫充滿熱情，更是天賦異稟，僅半歲就能透過爬行，在畫布點綴出首幅傑出的抽象畫。他至今累計創作了20幅作品，去年12月更在首都阿克拉舉辦了其人生首個畫作展覽，目前已售出15幅作品，日前更獲健力士世界紀錄認證為全球最年輕男性藝術家。

男童安克拉（Ace-Liam Nana Sam Ankrah）母親埃根（Chantelle Kuukua Eghan）憶述，安克拉當時正在學習爬行，在她的安排下，對方在地板預先鋪設好的畫布上玩了一整天。她隨後意外發現兒子擁有出色的顏色觸覺，更能在畫作中展現出對發現新事物的好奇和喜悅，令她感到相當驚訝。

安克拉自學會說話和行走起，便自發跟隨埃根到畫室繪畫，在對方為他設置好畫布和顏料後，他便站在迷你畫架前自由發揮。他毅力十足，能安靜地待在畫架前繪畫半小時，偶爾會將未完成畫留下，等數天後取得靈感再回來完成作品。其出色的天賦甚至引起加納第一夫人阿庫福—阿多（Rebecca Akufo-Addo）的注意，委託他作畫，自此一舉成名。

母指為抒發情緒和探索 埃根認為，安克拉畫作的背後意義更多意味抒發情緒和探索，而非傳達具體訊息，對方的創作靈感來自周圍的世界、顏色、形狀、觸覺和心情。她亦為兒子的成就感到自豪，認為每名孩子都是獨一無二的，培養他們的熱情能帶來驚人的發現和成就，鼓勵父母支持孩子的興趣。本報綜合報道