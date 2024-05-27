《世界真細小》作曲家 理查德謝爾曼病逝

迪士尼傳奇音樂大師 享年95歲 美國迪士尼傳奇音樂大師理查德‧謝爾曼（Richard M. Sherman）上周六在加州洛杉磯比華利山的醫療中心因衰老相關疾病去世，終年95歲。理查德‧謝爾曼與已故哥哥羅伯特‧謝爾曼（Robert B. Sherman）共同創作無數經典迪士尼音樂，其中《世界真細小》（It's a Small World （After All））更是膾炙人口，成為迪士尼樂園的主題曲。

迪士尼發聲明指，對理查德‧謝爾曼離世深感悲痛，他的歌曲是公眾許多回憶的配樂，包括標誌性的《Feed the Birds》，感謝他用歡樂填滿世界，創造令人難以置信的音樂遺產。理查德‧謝爾曼生於1928年6月12日，父親是一位作曲家，全家於1937年定居比華利山。理查德‧謝爾曼高中畢業後，進入巴德學院（Bard College）主修音樂。

夥兄長獲9次奧斯卡提名 謝爾曼兄弟於1958年為迪士尼童星安妮特‧弗尼塞洛（Annette Funicello）創作的歌曲《Tall Paul》一炮而紅，並於1964年紐約世界博覽會公開《世界真細小》，該曲成為家傳戶曉的經典名曲。《Feed the Birds》是謝爾曼兄弟為電影《歡樂滿人間》創作的配樂，他們憑藉《Feed the Birds》於1965年奪得奧斯卡最佳原創配樂獎和原創電影歌曲獎，兩兄弟共有9次奧斯卡提名，而《世界真細小》是全球播放次數最多的歌曲。

華特迪士尼於1966年過世後，兩兄弟繼續為迪士尼提供音樂，包括1967年動畫片《與森林共舞》，同時開始為其他工作室作曲，例如1968年電影《飛天萬能車》。謝爾曼兄弟創作超過1,000多首歌曲與音樂，創下無人能及的歷史紀錄，於2008年由時任美國總統喬治布殊授予國家藝術勳章。本報綜合報道