G7同意用被凍俄資產收益援烏

【本報綜合報道】七國集團（G7）財長會議上周五起一連兩日在意大利開會，上周六發表聯合宣言，同意利用被凍結俄羅斯資產產生的收益援助烏克蘭，同時關注中國的產能過剩問題。

關注華產能過剩

聯合宣言表示，G7財長在利用被凍結俄羅斯資產的收益來援助烏克蘭一事取得進展，具體落實方式留待下月中旬在意大利舉行的G7領導人會議敲定，強調按成員國相應的法律制度規定，在G7轄區內的俄羅斯外國資產將繼續被凍結，直至俄方向烏克蘭賠償。意大利經濟部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）指，一筆用於支援烏克蘭未來2至3年財政開支的貸款不能用於採購武器，因為這受G7成員國日本的憲法所限。