美國務院：不鼓勵烏攻境外目標

【本報綜合報道】美國傳媒上周六刊出美國國務院發言人米勒的專訪，他指美國會繼續支持烏克蘭，但不鼓勵烏軍攻擊境外目標。烏克蘭在加入北約前，需繼續與其他國家談判安全保障協議，以獲得未來所需的自衞能力。同時，米勒稱美方未發現中國與俄羅斯合作研發作戰裝備的情報，但中方有向俄羅斯提供微電子、光學感測器等非直接軍事設備。

未揭中俄合研軍事裝備情報 米勒表示，美方仍然相信烏克蘭能夠贏得俄烏戰事，烏克蘭的未來在北約，但是在加入北約之前，確實需要繼續與烏克蘭談判國防協議，大約有30個國家已經與烏克蘭締結或正在談判長期安全協議，這是為了向烏克蘭提供實質的長期安全承諾，確保它不僅擁有當下保衞自己的所需，而且擁有未來所需。

米勒重申，美國政府不鼓勵烏克蘭攻擊境外目標，美方不提供對烏克蘭境外進行這類攻擊的能力，這是美國的長期政策，美方同時明白在使用不是美國提供的武器方面，最終是由烏克蘭決定。該國是主權國家，在使用從其他地方獲得的武器、自己製作的武器或自己生產的武器時，他們必須做出自己的決定，例如人們見過的一些他們生產的無人機。這些都是烏克蘭需要做的決定。