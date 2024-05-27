中日韓領導人會談 觸及台灣問題禁制水產

中國國務院總理李強昨天抵達南韓首爾，出席時隔4年半再次舉行的中日韓領導人會議。李強分別與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅會晤。李強希望日方妥善處理歷史、台灣等問題。岸田文雄則要求中方取消暫停進口日本水產，並提議擴大兩國經濟高層對話等合作。

岸田促華撤進口日水產禁令 李強在首次正式會談中向岸田文雄指出，中日領導人去年11月在美國三藩市舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為雙邊關係發展提供重要政治引領。希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題，與中方一道相向而行，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。福島核污水排污問題事關人類健康，希望日方切實履行自身責任和義務。

岸田文雄表示，建設性、穩定的中日關係不僅有利於兩國，也有利於世界。日方願同中方保持加強兩國合作良好勢頭，全面推進日中戰略互惠關係。雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。

中韓產業鏈供應鏈深度互嵌 李強與尹錫悅舉行雙邊會談時提到，中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，經貿合作基礎紮實、潛力巨大，應抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國和全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方願同韓方在務實平衡基礎上，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，深入推進中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智能、生物醫藥等領域合作。

尹錫悅則表示，韓方堅持一個中國原則立場沒有改變，一如既往堅定致力於發展韓中關係，韓方願同中方在相互尊重基礎上，保持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作，推動韓中關係進一步發展。雙方同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時重啟中韓1.5軌對話交流機制。重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國人員往來提供便利。

此外，尹錫悅同日與岸田文雄會晤，同意在明年邦交正常化60周年之機強化關係及在所有層面繼續密切溝通。為了抗衡北韓的核導研發，二人再次確認與美國合作。本報綜合報道