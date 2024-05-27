入學須交水電氣繳費單捱轟 教委取消

【本報綜合報道】重慶市黔江區近日傳出，義務教育階段新生報名入學時，需提交水電氣及物管繳費憑證。黔江區教委工作人員上周五承認上述規定給家長帶來不便，目前已取消，為此深表歉意。

「黔江教育」公眾號上周三提到將城區公辦學校劃分成3類，其中「三對口」類申報材料除戶口簿及產權有效證件外，還需實際居住相關材料，也就是水電氣及物管繳納憑證；「有房無戶」類申報也需提供實際居住相關材料。重慶市教委、黔江區教委分別於4月29日及5月8日發文要求簡化入學手續，按照「材料非必要不提供，訊息非必要不採集」原則，清理取消水電氣費等無謂證明材料。

稱持續優化招生流程 談及為何前後要求不一致，黔江區教委工作人員上周四表示不清楚，可能是沒有改掉原來通知。黔江區教委微信公眾號翌日補充，該區2024年義務教育新生入學申報毋須提供水電氣或物管等繳費憑證材料，將持續優化招生流程，力爭讓老百姓少跑腿，提高人民群眾對教育滿意度。