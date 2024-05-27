從港赴台 攜燒臘飛機餐入境 印尼籍旅客被罰4.8萬元

【本報綜合報道】台灣農業部動植物防疫檢疫署桃園分署日前查獲，一名印尼籍旅客從香港乘搭飛機抵達台灣後，竟把飛機餐「燒臘雙拼」打包帶走落機，被機場檢疫人員發現。台媒昨天報道，上述旅客被罰20萬元（新台幣‧下同，約4.8萬港元），由於無法當場繳納，遭移民署遣返回國，需繳交罰款後才可再次入境。

無法繳付遭遣返 防檢署副署長徐榮彬表示，上述旅客4月30日由香港乘搭飛機赴台，被檢疫犬嗅到手提行李攜帶含有豬肉及雞肉餐盒。他指無論飛機抑或郵輪上餐點也算境外產品，受檢疫規定限制，含有禽畜肉類及生鮮蔬果等飛機和郵輪餐點都不准攜帶入境，一旦查獲就會依法罰款，切勿打包未吃完飛機餐。

防檢署表示，因應今年在大陸旅客違規攜入豬肉製品中，首次驗出新型非洲豬瘟病毒，為了避免疫情蔓延，已針對旅客行李、速遞及郵件包裹查驗。因應端午連假及暑假將至，當局提醒旅客出入境應避免攜帶違規物品，若攜帶豬肉製品入境，首次罰款20萬元，第二次違規就會罰款100萬元（約24萬港元）。