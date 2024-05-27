科研專家遭境外機構逼洩密 回國即上報免罰

國家安全部昨日披露一宗案例，指一名國內專家學者早前遭境外間諜情報組織盯上，被迫簽署合作協議，回國後主動報告，最終免受處罰。國安部呼籲出國（境）人員在境外留學、出訪及旅遊期間，若在境外受到脅迫或受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害國家安全活動，入境後可向有關部門舉報。

國安部提到，李×是中國某領域專家並擁有多項高端科研成果。他因工作需要，持護照赴某國展開實地調研，到達後不久就被當地間諜情報機關以借檢查出入境證件為由相約會面。他之後被指可能從事危害該國國家安全活動，被迫前往隱秘場所接受秘密審查。

個人物品被扣 無奈簽合作協議 在審查期間，李×被搜查，個人物品亦遭扣押，更被指其調研工作實為情報搜集。他初時拒絕承認有關罪名，不過為了確保自身人身安全，不得不簽署自願合作協議，並按要求提供一些內部科研訊息。他回國前接獲命令，回國後需繼續按特定聯絡方式提供情報，否則將揭發檢舉。

然而，李×深知一旦出賣國家秘密，不僅葬送多年學術研究心血，亦會導致國家科技安全形成巨大的威脅隱患，於是第一時間與國家安全機關取得聯繫，詳細說明境外遭遇情況，包括如何被迫參加間諜組織及提供情報，同時主動提供相關印證材料。

經縝密偵查、綜合研判，國家安全機關決定依據《反間諜法》不予追究李×，為其後續工作提供保護。根據《反間諜法》規定，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害國家安全的活動，及時向中國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現，可不予追究。

國安部提醒出國必須高度警惕 國安部提醒出國（境）人員在境外留學、出訪、旅遊期間，要牢固樹立國家安全意識及反間防諜意識，思想上保持高度警惕，自覺遵守所在國、地區的有關法律規定，了解掌握相關風土人情，依法辦事，堅守底線，避免掉入境外間諜情報機關設置陷阱，精準識別其合法外衣下非法勾當。本報綜合報道