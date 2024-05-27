大陸報告指星鏈覆蓋兩岸90%地區

報告題為《星鏈衞星在中國領土及周邊空間域的影響分析》，刊登在一份有關太空航天器工程的中國期刊。報告指出，星鏈衞星可被用來協助美軍行動，它的作戰能力在烏克蘭戰場充分展示，中國在應對星鏈時會面臨嚴峻考驗，針對熱點地區開展區域行動的人必須關注星鏈的空間域影響。報告發現，星鏈服務覆蓋兩岸及周邊海域90%以上，無衞星通訊的最長無覆蓋時間已縮短至40秒，台灣主要城市台北和台南上空的衞星數量相對較少，對星鏈服務能力採取措施並不困難。