兩岸國際

解放軍新潛艇 南海練戰術動作

新型潛艇開展全課目考核。 新型潛艇開展全課目考核。
新型潛艇開展全課目考核。
【本報綜合報道】解放軍海軍某潛艇支隊日前組織某新型潛艇，前赴南海某海域，展開全課目考核，包括潛浮及懸停等一系列戰術動作。片中可見，解放軍海軍模擬在南海某海域發現「敵艦」，於是拉響戰鬥警報，支隊成員在潛艇內發出各項指令。相關負責人趙吉祥表示，潛艇支隊地處南海一線，鬥爭形勢異常複雜嚴峻。
海軍某潛艇支隊組織某新型潛艇（前）赴南海。海軍某潛艇支隊組織某新型潛艇（前）赴南海。
海軍某潛艇支隊組織某新型潛艇（前）赴南海。
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