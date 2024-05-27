解放軍新潛艇 南海練戰術動作

【本報綜合報道】解放軍海軍某潛艇支隊日前組織某新型潛艇，前赴南海某海域，展開全課目考核，包括潛浮及懸停等一系列戰術動作。片中可見，解放軍海軍模擬在南海某海域發現「敵艦」，於是拉響戰鬥警報，支隊成員在潛艇內發出各項指令。相關負責人趙吉祥表示，潛艇支隊地處南海一線，鬥爭形勢異常複雜嚴峻。