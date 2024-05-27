解放軍圍台演訓 拜登出口術圖抗衡

稱願意在需要時用武力護盟友 解放軍東部戰區一連兩日在台灣周邊的「聯合利劍-2024A」演習結束後，美國總統拜登上周六重申堅定維護台海和平穩定，美國願意在需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益。美國國務院敦促中國克制行動，發起軍事挑釁可能導致局勢升級，並侵蝕數十年來維持台海和平與穩定的長期慣例。

拜登上任以來首次出席西點軍校畢業禮，並向畢業生發表演講。他提到亞太局勢時指，美國正加強與區內盟友的關係，並與日本、菲律賓建立新的三方夥伴關係。拜登同時表明，美國將維持台灣海峽的和平穩定。他指出，美國與日本、印度及澳洲提升了四方關係，以推進亞太地區自由、安全及繁榮。

美眾院要員率團訪台灣 拜登揚言，當任何人針對美國軍隊時，美國將伸張正義。他稱西點軍校學生是美國民主的守護者，敦促他們履行自己的誓言，不效忠某個政黨，不效忠某位總統，而是效忠美國憲法，反對一切國內外敵人，自由不是免費的，它需要人們時刻保持警惕。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾昨日起至周四，率領跨黨派6人代表團訪問台灣。代表團將與台灣資深領袖及公民社會人士會面，討論美台關係、區域安全、貿易投資等涉及雙方利益的重要議題。

美國務院憂慮大陸舉措 美國國務院發言人米勒上周六表示，深切憂慮解放軍於上周四至上周五在台島周邊的大規模聯合軍演。米勒指，美國正在密切監控解放軍的活動，與有共同憂慮的盟友和夥伴協調，台海對地區和全球安全與繁榮至關重要，備受國際社會關注。他強調，美國仍然致力於以《台灣關係法》、中美三個聯合公報、對台六項保證為指導的一中政策。

解放軍再嚴厲警告台獨 解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校明確表示，演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。解放軍在此次軍事懾壓行動中展示出聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等強大聯合作戰實戰能力，早已不是台軍所能夠企及。「台獨」挑釁只會自尋絕路，搞「台獨」絕沒有好下場。

李熹警告，任何人都不要低估中國人民軍隊捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背叛民族、分裂國家的「台獨」分子若不收手，必將被萬鈞鐵拳砸得粉身碎骨。本報綜合報道

解放軍導彈演練起豎。 解放軍演習一連兩日舉行。圖為南通艦戰巡。 拜登（左）重申堅定維護台海和平穩定。 米勒 拜登出席西點軍校畢業禮（圖）。