兩岸國際

0.305秒還原扭計骰破世績
日本三菱電機公司機械人近日用0.305秒快速還原六面扭計骰，成功刷新「最快解開扭計骰的機械人」健力士世界紀錄。其速度快到必須用慢鏡頭影像才能識別，以0.075秒之差打破了美國麻省理工學院機械人此前創下的紀錄。參與開發的德井太央貴表示，將繼續進行激動人心的挑戰，提供更好的產品。
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