朝改組統戰部 加強對韓間諜活動

【本報綜合報道】南韓統一部官員上周五表示，北韓統戰部廢除後，改組為勞動黨中央委10局，同時有對敵指導局之稱。韓方認為，朝方改組統戰部後進一步加強對韓間諜活動及心理戰。

6月底召開八屆十中全會 對於北韓外務省可能接掌部分統戰部職能，統一部官員指有待進一步觀察，但不排除統戰部相關工作由外務省吸收的可能，正在密切關注動向。北韓領袖金正恩去年底將朝韓關係定性為「敵對的兩個國家」，並指示廢除涉朝韓事務機構。由於「局」是勞動黨專業部門旗下組織，統戰部改組可視為地位下降。

另外，金正恩上周五主持勞動黨第八屆中央委員會第二十次政治局會議，決定6月下旬召開八屆十中全會。會議討論召開勞動黨八屆十中全會問題，金正恩闡述召開八屆十中全會的必要性，並提交政治局決議草案。政治局一致表決通過決議，決定下月舉行八屆十中全會。政治局還聽取了北韓人民總參謀部的當前軍事形勢綜合報告，提出武裝力量需負責任完成維護國家主權和安全利益的軍事活動任務。