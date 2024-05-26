中日韓峰會前後 朝擬射偵察衞星

【本報綜合報道】第9屆中日韓領導人會議今日起一連兩日於南韓首爾舉行。南韓軍方上周五指出，近期發現北韓疑似準備發射第二顆軍事偵察衞星的動向，或於中日韓領導人會議前後發射，以獲得最大政治效果。南韓、美國情報機關正密切監視，追蹤北韓動向。

平安北道鐵山郡東倉里是北韓西海衞星發射場所在地，東倉里一帶的車輛、人員、機械工具的活動頻率和規模較前大增，並出現追蹤、測量、分析飛行器飛行軌迹的設備。韓軍正加強對東倉里的監偵工作，一旦朝方發射衞星將立刻追蹤飛行軌迹。韓軍將攔截進入南韓領空的飛行器，目前正在準備。

尚未向國際組織通報 北韓去年經過3次發射，終成功把首枚軍事偵察衞星「萬里鏡1號」送入太空，每次發射前均按規定提前通報國際組織。惟韓軍表示，朝方現時尚未向國際組織通報發射計劃。南韓聯合參謀本部上周五宣布，將於周一至周三舉行代號「太極演習」的指揮所演習（CPX）。演習旨在演練韓軍獨立指揮作戰。增強有效反制複合突襲和挑釁的能力。

在中日韓領導人會議前夕，日本首相岸田文雄上周五接受共同社專訪，指3國對地區的和平與繁榮負有重要責任，希望坦率討論及就廣泛領域的未來實務合作達成一致。岸田強調，希望就北韓核導開發與綁架日本人問題展開密切溝通，並爭取時隔4年半再次召開的中日韓領導人會議定期舉行。

岸田透露，期望與出席會議的中國國務院總理李強舉行雙邊會談，坦率交換意見。對於中日關係，岸田指將保持兩國首腦層面對話，構建富有建設性且穩定的關係。他認為，3國在國際經濟秩序中立場不同，需要展開共享實踐性舉措的討論。岸田對日韓明年邦交正常化60周年簽署共同文件態度積極，稱「希望就符合新時代、面向未來的日韓合作方式拿出智慧」。