Google新AI亂回覆 離奇解答用戶中伏

倡食石頭補礦物質 膠水黏薄餅芝士 美國傳媒上周五指出，Google日前在美國版搜尋引擎推出人工智能（AI）解答功能，卻向用戶提供一系列離奇建議，有關問題讓Google蒙羞，破壞用戶對搜索引擎的信任。

Google早前在年度開發者大會宣布，首次把旗下大型語言模型「Gemini」植入美國版搜尋引擎，向用戶提供「人工智能概述」功能，希望回答更複雜和具體問題。惟大量用戶提問後發現，AI會引用諷刺貼文給出荒謬答案，例如建議用膠水黏住薄餅上的芝士、食石頭攝取維他命和礦物質、用氯漂白劑和白醋清潔洗衣機等。

Google發言人萊文（Lara Levin）發表聲明，堅稱絕大多數「人工智能概述」搜尋結果都給出高質素資訊。有問題的答案大部分來自不常見搜尋，也存在篡改或無法重現的情況。Google將利用有問題答案的「個別例子」來完善系統。

捲職場報復不當解僱歧視官非 另有美媒日前報道，Google前企業工程高級經理單雷雷（Leilei Shan，音譯）上周二入稟加州聖克拉拉縣高等法院，指控前公司涉嫌存在非法報復、不當解僱及歧視等行為，理由是他在職時試圖揭發前女上司阿費爾德（Jannie Affeld）及劉英（Ying Liu，音譯）涉嫌濫用學徒計劃，從中牟取個人利益後遭到解僱，為此尋求賠償。

法庭文件顯示，單雷雷指控阿費爾德從Google員工及公眾，為她與Google合作營運、旨在幫助弱勢群體的學徒計劃收集現金捐款，一眾學徒卻是來自富裕階層。他亦同時指控，劉英身為華裔卻歧視華裔員工，並發表帶有年齡歧視言論等。

2023年8月，單雷雷向Google人力資源部門投訴阿費爾德及劉英，兩天後收到入職以來首份負面評估，本年1月被裁，失去年薪66萬美元（約515萬港元）工作。本報綜合報道

美國企業Google早前把「Gemini」植入美國版搜尋引擎。 劉英 阿費爾德