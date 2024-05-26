英比特幣洗錢案共犯 囚6年8個月

案情指，天津藍天格銳非法吸收公眾存款案主犯錢志敏，2014年至2017年期間詐騙近13萬名中國投資者，並於2017年攜帶比特幣詐騙所得，從中國逃往英國。錢志敏之後接觸到溫儉，獲溫儉協助把比特幣兌換成現金，並購入奢侈品和房地產。溫儉2021年在英國被捕，警方從其設備破解出6.1萬枚比特幣。

42歲的溫儉在庭上否認洗黑錢指控，但在今年3月獲薩瑟克區刑事法庭陪審團裁定罪名成立，並於上周五獲刑。法官黑爾斯（Sally-Ann Hales）指出，無迹象顯示溫儉參與欺詐行為，但毫不懷疑溫儉自知處理犯罪財產。溫儉代表律師辯稱，其當事人只是被錢志敏利用。