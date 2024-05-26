涉訓練解放軍 澳判引渡機師回美受審

【本報綜合報道】前美國海軍陸戰隊機師杜甘（Daniel Duggan）涉嫌訓練解放軍戰機機師，前年在澳洲被捕。悉尼唐寧中心地方法院上周五裁定他符合引渡至美國受審的條件，杜甘有15天時間上訴。

稱學生為中國平民 杜甘被控2009年11月至2012年11月，以美國公民身份訓練解放軍戰機機師，包括在南非測試飛行學院（TFASA）提供國防服務，違反美國對華的武器管制禁令。

杜甘早在2008年就收到美國國務院電郵，說明他必須在國防貿易管制局註冊，申請培訓外國空軍許可。杜甘辯稱，他培訓的學生都是中國平民，包括飛機愛好者和有志於民用航空業的人。杜甘2011年結識現任澳洲籍妻子，次年獲澳洲國籍。

案件在澳洲引起關注，唐寧中心地方法院聆訊期間有民眾在外示威，支持者認為杜甘捲入地緣政治紛爭。杜甘的妻子薩弗琳（Saffrine Duggan）攜同6名子女在法庭外抗議，強調丈夫是個好人、沒有任何犯罪背景，呼籲司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）重新審視案件，讓杜甘回家。