無視國際法院頒令 拉法戰事以軍拒停

聯合國轄下國際法院上周五頒令，要求以色列立即停止在加薩地帶南部拉法的軍事行動。以色列總理辦公室發表聲明反駁，強調以軍在的拉法行動不會令巴人「毀滅」；以色列戰時內閣成員甘茨表示，以軍會繼續按照國際法在拉法展開行動，同時盡最大努力保護平民。

國際法院表示，下令以色列立即停止在拉法的軍事行動、保障聯合國委託調查種族滅絕指控的任何查詢及事實調查團隊不受阻礙地進入加薩、維持開放拉法口岸等過境點，以及在一個月內提交執行上述命令的落實進度報告。此外，國際法院指對仍有以色列人質被哈馬斯拘禁深感擔憂，重申呼籲即時及無條件釋放他們。

以否認種族滅絕指控 以色列政府聲明指，有關以色列在加薩的種族滅絕指控是虛假，並令人憤怒及反感，強調以軍一直沒有以平民為目標。該國財長斯莫特里奇在社交平台發文批評，要求以色列停止加薩戰爭等同「要求該國不復存在」，指以色列不會同意。甘茨與美國國務卿布林肯通電話後，也表明會繼續作戰。

巴勒斯坦自治政府及哈馬斯均歡迎國際法院的命令，但哈馬斯認為不足以令以色列停止對整個加薩的攻勢。

聯合國發言人稱，秘書長古特雷斯相信以色列會遵守國際法院的命令，並暗示哈馬斯會應國際法院呼籲，立即無條件釋放以色列人質。

美重申停戰立場一致 對於國際法院頒令，要求以色列立即停止在加薩地帶拉法的軍事行動，美國國家安全委員會發言人上周五回應時重申，美方在上述問題立場是「明確及一致」，無再詳細說明。早在國際法院作出上述裁決前，美國政府一再反對以軍大舉進攻拉法，其中總統拜登更暫停運送部分武器，僅得國家安全顧問沙利文稱以方軍事活動尚未達到華盛頓憂慮水平。

內地傳媒昨日報道，以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）、美國中央情報局局長伯恩斯及卡塔爾首相在法國巴黎舉行會議後達成一致，本周將就被扣押人員交換和加薩停火問題與哈馬斯重啟談判。據悉，埃及也將參與談判斡旋。本報綜合報道

以色列稱將會繼續展開軍事行動。 甘茨