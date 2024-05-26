音樂廳恐襲 俄：涉烏軍情報機關
【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫前日表示，仍在調查莫斯科近郊音樂廳恐襲，但目前可以確認烏克蘭軍方情報機構與事件有直接關係。
指兩施襲者逃往烏邊境
博爾特尼科夫在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克，出席獨聯體國家國家安全和情報機關領導人理事會會議。他透露，在吉爾吉斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦協助下，已逮捕超過20名恐襲直接參與者和同謀，恐襲其中一個目的是破壞獨聯體國家之間的關係。博爾特尼科夫稱，準備行動、籌措資金及恐怖分子事後逃離現場，均由回教極端組織「伊斯蘭國-呼羅珊省」的成員在互聯網上協調。4名施襲者中的兩人事發前不久由土耳其抵達俄羅斯，並在事後收到逃往烏克蘭邊境的明確指令。
博爾特尼科夫稱，烏克蘭無法實現戰場目標下轉而實施全面恐怖活動，破壞偷襲俄羅斯邊境地區，不斷炮擊平民及民用基礎設施。在北約國家協助下，國際恐怖組織僱傭兵和武裝分子從中東、北非和阿富汗向烏克蘭大規模轉移。音樂廳恐襲發生於3月22日，導致144人死亡。
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