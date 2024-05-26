北約籲成員國 准烏用軍援攻俄

斯托爾滕貝格

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格呼籲成員國解除限制，允許烏克蘭使用軍援武器打擊俄羅斯境內目標，幫助烏克蘭抵禦俄軍近期進攻哈爾科夫。托爾滕貝格同時表明無計劃向烏克蘭派遣北約地面部隊，強調北約目標一直是確保事態不會升級為歐洲全面衝突。

盟友仍未交付100萬發炮彈 英國《經濟學人》前日刊登斯托爾滕貝格專訪，他指北約盟友是時候考慮是否取消對援烏武器的使用限制。報道指出，他不點名地針對美國總統拜登限制烏克蘭使用美援武器。惟斯托爾滕貝格預計，在解除武器限制後，俄羅斯仍將繼續推進。他指摘歐洲北約國家曾承諾向烏克蘭提供100萬發炮彈，如今仍未兌現。

斯托爾滕貝格表明，北約不會直接參與烏克蘭上空或境內的作戰行動。烏克蘭加入北約的前景依然遙遠，目前計劃仍是在俄烏戰爭結束及邊界問題解決後，待烏克蘭的國防和安全機構符合北約標準才批准加入。他表明不要指望在今年北約成立75周年峰會上，會出現有利於烏克蘭的重大長期決定。