英媒：G7謀用凍結俄資產收益援烏

開戰後凍結2.34萬億元

報道引述草案內容指：「我們正就潛在途徑的討論取得進展，以從固定俄羅斯主權資產帶來的超額利潤，轉化為烏克蘭的利益。」俄烏戰爭在2022年2月爆發後，G7凍結了約3,000億美元（約2.34萬億港元）的俄羅斯資產。俄羅斯總統普京上周四簽署命令，授權法院沒收美國在俄資產及證券，以補償俄方在美國資產被沒收造成的損失。