英媒：G7謀用凍結俄資產收益援烏
【本報綜合報道】七國集團（G7）財政部長會議在意大利的首日會議前日結束後，有英媒引述取得的聲明草案指，G7將探討使用凍結俄羅斯資產的未來收益，用作協助烏克蘭。
開戰後凍結2.34萬億元
報道引述草案內容指：「我們正就潛在途徑的討論取得進展，以從固定俄羅斯主權資產帶來的超額利潤，轉化為烏克蘭的利益。」俄烏戰爭在2022年2月爆發後，G7凍結了約3,000億美元（約2.34萬億港元）的俄羅斯資產。俄羅斯總統普京上周四簽署命令，授權法院沒收美國在俄資產及證券，以補償俄方在美國資產被沒收造成的損失。
另一方面，法國財長勒梅爾表示，中國仍然是歐洲的經濟夥伴，應避免與華爆發貿易戰；但面對中國的不公平貿易，七國集團需要保護本身工業利益。德國財長林德納指貿易戰只有輸家，沒有贏家。惟東道主意大利經濟部長喬爾蓋蒂稱，歐盟在加徵關稅問題上追隨美國可能只是時間，美國對華加徵關稅後或導致中國對歐洲出口增加，歐洲國家減少彼此競爭至關重要。
美國日前宣布，向電動車、電腦晶片和醫療產品等中國進口產品加徵關稅，部分在8月實施。美國財長耶倫希望，七國集團盟友應團結對抗中國產能過剩。
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