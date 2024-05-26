當前現實基礎為本 普京支持與烏談判

指澤連斯基任期滿 不合法代表打交道 俄烏戰爭已持續超過兩年，俄羅斯總統普京前日訪問白羅斯時表示，支持在當前現實基礎上與烏克蘭談判，指俄方從未放棄談判進程，是烏克蘭表示談判終止。他強調，若兩國要簽署和平協議，俄方需與合法烏國當局打交道，表明澤連斯基作為烏國總統的合法性已結束。

普京與白羅斯總統盧卡申科舉行會談，稱兩國將在國防安全領域加強協作日益重要。他指西方對俄羅斯及白羅斯懷有敵意，企圖遏制兩國發展及損害主權。

澤氏：普京欲毀和平峰會 普京強調，西方的企圖不會得逞，俄白對此有絕對的自信及安全感。對於俄羅斯正在進行的非戰略核武演習，普京表示，這是俄羅斯定期進行的演習，不存在使局勢升級的說法。

普京之後在新聞發布會上稱，烏克蘭回到談判桌不能基於一方意願，要基於在白羅斯和土耳其談判取得的成果以及當前的現實。他同時強調，俄羅斯如果與烏克蘭簽署和平協議，需要與「合法的」烏克蘭當局打交道。普京質疑澤連斯基的任期已結束，因此沒有合法性，或為俄烏和談構成障礙。澤連斯基未有回應普京言論，但指普京尋求破壞稍後在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。

烏軍將減60%參謀人員 戰況方面，烏克蘭總參謀部作戰規劃總局局長奧斯特揚斯基前日宣布，將減少60%參謀人員，部分編餘人員將到前線指揮作戰。他表示，總參於2月至3月展開職能審查，決定完善一些單位和軍事指揮機構的人員配備，包括解散和重組，以消除職能重疊。總參計劃釋放人手補充作戰和戰術指揮控制機構，以及作戰單位，將令前線執行長期戰鬥任務的部隊可以輪換。他指出，國防部明白戰時需首先強化負責指揮部隊的組織，正在採取措施改善烏軍的結構，包括組建無人系統司令部。

英國國防情報局稱，俄羅斯國防部調派非洲軍團，聯同正規軍及風暴Z懲戒部隊，參與進攻烏克蘭哈爾科夫州沃爾昌斯克。去年12月成立的非洲軍團由俄羅斯國防部控制，由2,000多名正規軍士兵、軍官和經驗豐富的僱傭兵組成，其中許多人曾加入瓦格納集團。非洲軍團之前很可能部署在敍利亞、利比亞、布基納法索和尼日爾，多個支隊於本年4月重新部署烏克蘭邊境準備進攻。本報綜合報道