珠峰擠塞致路段塌陷 5人墮崖2死

【本報綜合報道】珠穆朗瑪峰尼泊爾一側希拉里台階近日有傳出現「大塞車」，導致一路段塌陷，5人墮崖，其中兩人身亡。有目擊者稱，墮崖人士當時未佩戴安全繩。尼泊爾《喜瑪拉雅時報》指，死者為一名英國登山者和一名雪巴人嚮導。

均無佩戴安全繩 目擊者呂程（化名）表示，事發於上周二，發生塌陷的路段距離珠峰峰頂只有5到10分鐘的路程，是登頂必經的一條小路。當日上午6時30分許，下撤的登山者和正在登頂的登山者在希拉里台階處相遇，造成擠塞。當時他距離塌陷處約5米遠，與墮崖者之間僅相隔4、5名登山者。事發後，呂程看到3人先後爬上來，當時各人身上都沒有佩戴安全繩。呂程稱，從大本營到珠峰峰頂一路上都設有安全繩，登山者身上配有鎖扣，與安全繩相扣。他指出，掛鎖的操作過程繁瑣，「有人可能是嫌麻煩掉以輕心，有的人可能確實體力不支，因此沒掛鎖」。

當天下午，呂程抵達大本營時聽說兩人墮崖身亡的消息。雪巴人嚮導分析，當天太陽很猛烈、氣溫較高，有可能是積雪溶化，引起塌陷。本月珠峰登山者當中，已有4人遇難，當中一人為肯尼亞銀行家、一人為尼泊爾登山者，其餘兩人來自蒙古國。此外，深圳市登山戶外運動協會會長汪建帶領的團隊，上周二從珠峰北坡登頂，是汪建第二次登頂珠峰。70歲的汪建是華大基因的始創人，他刷新了中國人登頂珠峰最年長紀錄。