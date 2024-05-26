神州多地暴雨 首個颱風生成在即

【本報綜合報道】中央氣象台昨日上午6時發布暴雨藍色預警，全國大部分地區有強降雨，部分地區雨勢較強，並伴隨強對流天氣。今年首個颱風「艾雲尼」和首個孟加拉灣風暴生成在即，目前兩個系統均在整合，雲系結構都較為鬆散，預計對中國近海無明顯影響。

北方雷雨出沒氣溫下降，預計西北地區東部、內蒙古中東部、華北地區、江淮等地有小到中雨或雷陣雨，局部地區將下大雨或暴雨，其中北京昨日陰雨天持續，同時氣溫下降明顯，最高氣溫僅得17℃，預料周日將回歸晴朗，最高氣溫迅速攀升至28℃。廣東、廣西、重慶、湖南及福建等地部分地區昨夜至周日有不同程度暴雨，並伴隨短時強降水和局地雷暴大風等強對流天氣。另一方面，長江中下游等或出現高溫，悶熱感明顯。