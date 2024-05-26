陝西跨部門打擊違法肉品

【本報綜合報道】陝西省食品安全委員會辦公室、省公安廳、省農業農村廳、省市場監督管理局，近日聯合印發嚴厲打擊肉品違法犯罪專項整治行動方案，本月起至11月將在全省範圍執行相關整治行動。

整治非法添加 違規用抗生素 方案明確堅持肉類產品各環節、全鏈條、無縫監管，堅決斬斷非法養殖、屠宰、加工和銷售鏈，將以生豬、肉牛、肉羊、肉雞及其肉類產品為重點，緊盯養殖大縣及省際等重點區域，將農村集貿市場、網絡食品交易第三方平台、超市、餐廳等作為重點場所，全面展開嚴厲打擊肉品違法犯罪專案行動，並嚴厲懲處違法犯罪分子，關停違法經營主體。

方案還要求加強養殖和屠宰環節治理，從嚴治理飼料非法添加，強化監督檢查，確保生豬定點屠宰企業透過升級改造均達到標準規範的要求，提升屠宰業的監理水平，保障肉品供給安全。

此外，當局將加強刑事打擊力度，以嚴厲打擊違規使用「瘦肉精」、抗生素、激素及非法加工銷售肉類產品等犯罪行為作為專項行動中的重點工作，形成高壓震懾態勢。