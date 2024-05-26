人社部增19新職業 可享政策待遇

【本報綜合報道】中國人力資源和社會保障部（下稱人社部）官網上周五發布公示，擬增加19個新職業和29個新工種。人社部職業能力建設司相關負責人稱，新職業的確定能進一步增強從業者的職業歸屬感，相關從業者還可以享受國家有關政策待遇，同時促進就業崗位開發等。

包括網絡主播 AI應用員 新職業包括網絡主播、生成式人工智能系統（AI）應用員、用戶增長營運師、智能網聯汽車測試員、雲網智能運維員、文創產品策劃營運師、智能製造系統運維員、工業互聯網運維員、生物工程技術人員等。同時增加移動操作系統應用設計員等新工種。

去年10月，人社保部向社會公開徵集新職業資訊，共收到新職業建議書430多份，是2021年申報量的兩倍多，主要涉及商務服務、生產製造、資訊科技等領域。其中，緊貼數字經濟發展需求以及智能製造、資訊科技和現代服務等領域的建議較多，約佔新職業建議總數的四分之一。經有關機構和單位申報建議、專家評審論證，書面徵求中央和國家機關有關部門意見等程序，此次初步確定的新職業、新工種，將向社會公示至6月7日。