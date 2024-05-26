完善垃圾分類體系 住建部嚴打違規

由中國住房和城鄉建設部（住建部）主辦的全國城市生活垃圾分類工作現場會，上周三在浙江寧波召開。會議探討如何進一步推動城市生活垃圾分類工作的提質增效與轉型，提出將加強監管執法力度，對違規行為進行嚴厲打擊。

46重點城市率先建立系統 會議指出，全國21個省（自治區）、173個城市出台了垃圾分類方面地方性法規、政府規章，「省級負總責、城市負主體責任」的工作責任制全面落實。分類體系初步構建。46個重點城市率先建立較完備的垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統；其他地級城市分類體系建設加快推進。分類習慣開始養成，全國地級及以上城市居民小區垃圾分類覆蓋率達到92.6%。

住建部部長倪虹當日在會上發表講話，強調垃圾分類工作的重要性和緊迫性。他指出，垃圾分類是生態文明建設的重要內容，也是實現資源循環利用、推動綠色發展的關鍵環節。當前，雖然垃圾分類工作已取得了一定成效，但仍需繼續努力，推動分類工作向更高質量、更高效率的方向發展。

加強建築垃圾規範管理 會議總結了近年來全國城市生活垃圾分類工作的成果和經驗，分析了存在的問題和挑戰。與會代表認為，要持續加大宣傳力度，提高公眾對垃圾分類的認識和參與度；要加強設施建設，完善分類收集、運輸和處理體系；要強化監管執法，確保分類政策的有效實施。此外，會議還要求各地加強建築垃圾的規範化管理和資源化利用，推動建築垃圾治理與垃圾分類工作的協同發展。本報綜合報道