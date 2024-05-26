5月26日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月26日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
煙草局副局長涉違紀被查
中央紀委國家監委網站昨日消息，國家煙草專賣局黨組成員、副局長徐㼆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。徐㼆近日仍出席公開活動，本月14日以國家煙草專賣局黨組成員、副局長身份赴河北省煙草專賣局（公司）調研。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240526-0526_00178_010/煙草局副局長涉違紀被查
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc