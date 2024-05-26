煙草局副局長涉違紀被查

中央紀委國家監委網站昨日消息，國家煙草專賣局黨組成員、副局長徐㼆涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。徐㼆近日仍出席公開活動，本月14日以國家煙草專賣局黨組成員、副局長身份赴河北省煙草專賣局（公司）調研。（綜合報道）