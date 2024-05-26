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湖北前副省長涉貪囚終身
江蘇省徐州市中級人民法院上周五一審公開宣判湖北省人民政府前黨組成員、副省長曹廣晶受賄、洩露內幕訊息一案。曹廣晶受賄罪成判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。同時，曹廣晶洩露內幕訊息罪成判有期徒刑6年，並罰款1,200萬元（約1,300萬港元）。（綜合報道）
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