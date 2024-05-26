台民眾後日再上街 抗議立法院改革案

截至前晚二讀表決通過超過20項條文及增訂一個章名，包括增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰款20萬元新台幣（約4.84萬港元）等關鍵條文，目前尚餘14條條文及一個章節名未完成二讀。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨對後日能否完成三讀沒有預設立場。民進黨的底線和要求是每個程序不能快轉和跳過，每一關都要踏踏實實，不會為拖延而拖延，按照議事規則認真審議和監督，不要有太多政治盤算。除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄和台東等多地民眾及民間團體亦發起串聯，響應抗議行動，高舉「沒有討論、不是民主」和「反對國會、違憲擴權」等標語表達訴求。