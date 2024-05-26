台成衝突最熱引爆點 恐令全球置身危險

中國防長董軍

中美防長本周會面 星副總理率先建言 解放軍近日在台海周邊舉行大規模軍演後，美國國防部前日宣布，防長奧斯汀本周到新加坡出席香格里拉峰會期間，將與中國防長董軍首次進行線下會晤。與此同時，新加坡副總理顏金勇警告，台灣已成最危險的衝突引爆點，台海任何衝突都恐為全球帶來可怕後果，並強調孤立或排擠中國，對任何人都沒好處。

五角大樓表示，奧斯汀將於周五至下周日出席在新加坡舉行的香格里拉對話。奧斯汀將在這場對話上與董軍會晤。奧斯汀與去年底出任防長的董軍，在今年4月中舉行視頻會議並首次通話。另外，奧斯汀前日入院治療，權力一度交予副手，同日晚上8時完成治療後恢復履職。美國國防部指，奧斯汀是次入院是跟進去年12月，治療前列腺癌後的膀胱問題，有關醫療程序屬於選擇性，與癌症診斷無關。

美國眾議院前議長佩洛西2022年8月竄訪台灣後，中美防長之間的正式對話中斷長達近一年半。中美元首去年11月在美國三藩市會談，並同意重啟軍事對話後，兩軍高層才逐步恢復接觸。負責印太安全事務的美國助理防長拉特納本月16日與中共中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌少將舉行視頻會議，是2019年來該職位任職者之間的首次交流。

台海局勢方面，顏金勇前日在東京出席第29屆日本經濟新聞論壇《亞洲的未來》指出，隨着中美競爭加劇，台灣已成區域「最危險的熱點之一」。台灣是中美關係中最敏感的問題之一，台海任何衝突不僅會給有關各方，甚至為全世界帶來可怕後果。

籲兩大國建立信任合作 顏表示，中美關係是世界上最重要的關係，但不幸的是，它充滿深深的懷疑和不信任。當雙方都視彼此為對手時，發生事故和誤判的風險就會增加。他呼籲中美在台灣和其他議題上建立信任和合作，只要和平穩定，地區經濟就會繁榮。他還提到，中國如何利用自身影響力，將極大影響地區國家的反應。本報綜合報道

美國防長奧斯汀 新加坡副總理顏金勇