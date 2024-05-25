三維重建古頭骨 人類演化新視角

【本報綜合報道】湖北省十堰市鄖陽區（原鄖縣）考古隊於1989年至2022年間在湖北學堂梁子遺址，共發掘出3個百萬年前頭骨，這些頭骨的主人被稱為「鄖縣人」。中國研究團隊最新研究指出，這些頭骨可能屬於神秘的亞洲古人類「龍人」（Homo longi，意為「黑龍江人」），為探索人類演化史提供了新視角。相關研究論文近日發表於國際生物學期刊《bioRxiv》。

鄖縣人或屬智人姊妹群 由於頭骨的形狀和臉部特徵非常奇特，目前科學家也不清楚是屬於直立人或是早期智人（現代人），也有人認為是龍人。研究團隊此次主要將保存較好的鄖縣人2號頭骨進行三維重建，並將其形狀與其他古人類比較。重建結果顯示，該頭骨多種特徵似乎屬於龍人血統的早期成員，這個血統可能包括丹尼索瓦人（Denisovans），是智人的姊妹群。

這些頭骨的年代約在94萬至110萬年前，比龍人和智人更為古老。惟這個年代剛好與這兩個血統的理論起源時間脗合。研究人員推測，鄖縣人可能是我們物種與所謂的東亞龍人之間的最後共同祖先之一。