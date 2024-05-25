武王墩墓出土動植物遺存 或助研春秋楚國飲食風尚

【本報綜合報道】踏入5月，安徽省淮南市武王墩墓8個副墓室考古發掘工作基本完成，下月將開始發掘中墓室，墓主可能是《史記．楚世家》記載的楚考烈王。內媒周三報道，由於墓葬中有大量動植物遺存出土，或有助揭示楚考烈王飲食清單，甚至是春秋戰國楚國當時飲食文化。

報道指，武王墩墓9室中東一室出土文物以青銅器為主，目前已提取青銅器150多件（組），器類有鼎、簋、簠、敦、鈁、壺等，還有百餘件案、俎、盒、榻等漆木質飲食宴饗起居用具，估計上述空間或是楚王的「廚房」及「餐廳」。

此外，研究人員亦分析武王墩墓動植物遺存及殘留物，其中動物骨骼遺存鑑定出有黃牛、豬及狗等10餘種動物，而植物遺存則發現葫蘆、梅和栗等瓜果、堅果，粟、水稻等農作物，花椒、錦葵等香料作物，以及吳茱萸等傳統中藥植物。研究人員指，一些鼎內動物遺存量很大，可能是一道菜餚，目前已發現的菜餚有炖牛扒，還有葷素搭配而成的栗子燒肉。