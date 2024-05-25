兩岸國際

巴國山泥傾瀉 料死者逾百

巴布亞新幾內亞一條偏遠村莊昨日發生嚴重山泥傾瀉，當地商會估計死亡人數過百人。巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）向死者家屬表示哀悼，已派官員與恩加省地方官員會面，同時啟動救災、收殮和設施重建工作。（綜合報道）
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