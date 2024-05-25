西班牙旅遊區餐廳倒塌4死

西班牙旅遊勝地馬略卡島帕爾馬海灘一幢兩層高建築物當地周四晚上11時許倒塌，造成至少4人死亡，16人受傷。倒塌的建築物是海邊一間餐廳，消防員及警員趕到現場拯救傷者，有心理學家奉召到場協助安撫民眾。（綜合報道）