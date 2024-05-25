兩岸國際

越南住宅起火爆炸 奪14命

越南首都河內市中心一幢住宅大樓昨日凌晨12時許發生大火，曾有數次爆炸，造成至少14人死亡，3人受傷。起火樓宇位於一條兩米闊的小巷內，頂層出租，一樓用於銷售和修理電動單車。火勢已救熄，未知起火原因。（綜合報道）
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