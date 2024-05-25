國際法院頒措施 促以停攻拉法

【本報綜合報道】聯合國國際法院昨天在荷蘭海牙發布臨時措施，要求以色列立即停止在巴勒斯坦加薩地帶拉法的軍事行動。應南非要求制止以色列在加薩的軍事行動，國際法院就此作出裁決，並認為拉法的人道主義情況已屬災難，而以色列疏散及其他措施可減輕巴人苦難不足以令人信服，因此發布臨時措施，要求以色列停在拉法軍事行動。

知情官員透露，美國政府正與國會參眾兩院議員對話，探討應對ICC舉動。其中共和黨參議員已公開表明支持制裁，不過民主黨人意見不一。其中民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）憂慮，有關行動或被視為干涉法律程序。另有人擔憂制裁損害美國利益，例如涉及ICC針對俄羅斯及烏克蘭調查。

由於美國政府不承認ICC的權威及管轄權，因此禁止直接向其提供資金，不過過去20年間已放寬有關限制，容許間接支持ICC及其成員國。美國前總統特朗普2020年制裁ICC人員，理由是不滿法院調查美國軍事官員在阿富汗行為，直至2021年被現任總統拜登撤銷。另有美媒報道，美國政府計劃委任一名美國官員，出任巴勒斯坦加薩地帶戰後臨時維和任務部隊的總幹事。