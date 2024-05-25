伊朗總統直升機墜毀前起火 無彈痕

萊希

【本報綜合報道】伊朗總統萊希及外長阿卜杜拉希揚乘坐的直升機周日在東阿塞拜疆省失事墜毀，機上全部人罹難。伊朗武裝部隊總參謀部周四公布初步事故調查報告，顯示直升機在到達高空後起火，其餘部件沒有發現彈痕或類似情況。

未偏離航線 事發前曾溝通 事故後，德黑蘭周一立即派遣專業技術小組到直升機墜毀現場搜證，調查結果顯示直升機依計劃航線飛行，並未離開指定航線，在事發前約一分半鐘，直升機飛行員與飛行組另外兩架直升機進行過溝通，而塔台與機組人員的談話中沒有發現可疑。

報告續指，由於地區情況複雜、大霧、氣溫較低，搜救行動延長並持續了一整夜，於周一清晨5時在伊朗無人機幫助下準確定位事故位置。與事故相關的大部分資訊已收集完畢，有些內容需要更多時間檢視。

萊希的靈柩周四抵達其家鄉禮薩呼羅珊省馬什哈德，送往回教什葉派聖地伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza shrine）落葬，數以萬計民眾沿途送別。萊希成為該國史上首位在上址落葬的高級政治人物同樣在空難喪生的阿卜杜拉希揚，他的靈柩周四在伊朗首都德黑蘭市郊的阿卜杜勒－阿齊姆神殿落葬，上址是波斯史上多位著名人物的安息之地。