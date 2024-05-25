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歐盟查華進口賴氨酸反傾銷
歐盟委員會周四公布已開始對中國進口賴氨酸進行反傾銷調查，賴氨酸是一種在人類和動物飲食中發揮關鍵作用的氨基酸。早前，法國公司Metex稱中國賴氨酸生產商的傾銷行為導致公司陷入危險的財務狀況。Metex工廠目前是歐洲唯一生產賴氨酸的工廠。（綜合報道）
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