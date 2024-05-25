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朝幹校牆掛馬克斯列寧肖像
北韓勞動黨中央幹部學校外牆懸掛馬克思和列寧大型肖像，南韓統一部官員在周四認為或意在強調北韓與俄羅斯的團結協作。勞動黨總部大樓的馬列肖像曾經於2012年拆除，而黨校外牆懸掛二人肖像似乎意在強調與社會主義國家的團結合作，尤其是俄羅斯。（綜合報道）
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